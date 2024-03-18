Элизабет Херли рассказала о съемках в откровенных сценах в фильме, который снял ее сын

58-летняя британская актриса сыграла главную роль в эротическом триллере «Строго конфиденциально», режиссером которого выступил ее 21-летний сын Дэмиан. В картине присутствуют сцены с участием Элизабет Херли, в которых актрисе пришлось сниматься обнаженной.

Однако никакого дискомфорта от того, чтобы раздеваться на глазах сына, который на момент съемок находился за кадром в режиссерском кресле, руководя процессом, Херли не испытывала, потому что он создал максимально спокойную для актеров атмосферу: «По сценарию я должна была делать вещи, которые обычно не делаю в кино. Но благодаря тому, что Дэмиан был на площадке, я чувствовала себя в безопасности и под присмотром», - объяснила Элизабет в совместном с сыном интервью для Access Hollywood.

Актриса подчеркнула, что есть огромная разница между тем, когда ты снимаешься в таких сценах в присутствии чужих людей, и тем, когда работаешь с родным человеком, поэтому она с удовольствием еще раз поработает с сыном: «Это своего рода освобождение - работать со своей семьей».

Дэмиан отметил, что некоторые люди находят эту ситуацию странной, но для него ничего странного в этом нет.

Сын Элизабет Херли уже задействовал ее в своих предыдущих проектах: актриса снялась в его короткометражном фильме «Мальчик на пляже». Кроме того, именно Дэмиан е автор бесчисленного количества фотографий актрисы в бикини и в полуобнаженном виде, которые она часто публикует в соцсетях.

Эротический триллер «Строго конфиденциально» рассказывает историю Мии (Элизабет Херли), которая пытается раскрыть тайну, связанную с самоубийством своей близкой подруги, и оказывается втянутой в «мир соблазнов, двуличия и предательства». В картине также снялись Лорен Маккуин и Джорджия Лок. Мировая премьера назначена на 5 апреля.