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СМОТРИТЕ ⟩ «У EKRE выходной?» В Сети высмеяли организованный центристами пикет против автоналога

Геттер Трумси
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Пикет и шествие Центристской партии против автоналога.
Пикет и шествие Центристской партии против автоналога. Фото: Erik Prozes

«О, Центристская партия высказалась против автоналога. Посмотрел бы, что там происходит...» - написал в социальных сетях чиновник службы охраны окружающей среды и ведущий подкаста Иво Крусток и поделился видео демонстрации партии.

В Таллинне 17 марта в Таллинне прошли шествие и пикет «Нет автоналогу!», где одному из главных авторов налога, министру финансов Марту Вырклаэву, центристы подарили автомобиль Audi 80, налог на который составляет значительную часть стоимости машины, сообщает Postimees.

Несмотря на холодную погоду, на шествие пришли десятки людей, согласных с мнением партии. «Дорогие жители Эстонии, я рад видеть вас здесь. Несмотря на погоду, нас много», - сказал Михаил Кылварт, мэр Таллинна и председатель Центристской партии.

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