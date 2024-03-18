СМОТРИТЕ ⟩ «У EKRE выходной?» В Сети высмеяли организованный центристами пикет против автоналога

В Таллинне 17 марта в Таллинне прошли шествие и пикет «Нет автоналогу!», где одному из главных авторов налога, министру финансов Марту Вырклаэву , центристы подарили автомобиль Audi 80, налог на который составляет значительную часть стоимости машины, сообщает Postimees .

Несмотря на холодную погоду, на шествие пришли десятки людей, согласных с мнением партии. «Дорогие жители Эстонии, я рад видеть вас здесь. Несмотря на погоду, нас много», - сказал Михаил Кылварт, мэр Таллинна и председатель Центристской партии.