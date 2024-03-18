СМОТРИТЕ ⟩ «У EKRE выходной?» В Сети высмеяли организованный центристами пикет против автоналога

«О, Центристская партия высказалась против автоналога. Посмотрел бы, что там происходит...» - написал в социальных сетях чиновник службы охраны окружающей среды и ведущий подкаста Иво Крусток и поделился видео демонстрации партии.
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В Таллинне 17 марта в Таллинне прошли шествие и пикет «Нет автоналогу!», где одному из главных авторов налога, министру финансов Марту Вырклаэву, центристы подарили автомобиль Audi 80, налог на который составляет значительную часть стоимости машины, сообщает Postimees.