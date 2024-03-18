Дэвид Гетта стал многодетным отцом. У 56-летнего диджея и его 31-летней девушки, актрисы и модели Джессики Ледон, родился первенец. Дэвид, который воспитывает еще двоих детей от первого брака, поделился радостной новостью на своей странице в Instagram.
Диджей Дэвид Гетта стал отцом в третий раз
«Любовь витает в воздухе. Добро пожаловать, Сайен», - подписали родители снимок. Пара опубликовала совместное фото с новорожденным ребенком.
Дэвид и Джессика вместе с 2015 года. Диджей подарил возлюбленной «кольцо обещания» вместо обручального, так как, по его словам, «больше не верит в брак». С 1992 по 2014 год Гетта был женат на партнерше по бизнесу Кэти, с которой они расстались друзьями. В браке у пары родилось двое детей: дочь Энджи и сын Тим Элвис, которым сейчас 16 и 19 лет.
О беременности Джессики стало известно в ноябре прошлого года. Пара появилась вместе на церемонии вручения премии Latin Grammy Awards 2023, где Ледон продемонстрировала свой округлившийся живот на красной дорожке.