Диджей Дэвид Гетта стал отцом в третий раз

Дэвид и Джессика вместе с 2015 года. Диджей подарил возлюбленной «кольцо обещания» вместо обручального, так как, по его словам, «больше не верит в брак». С 1992 по 2014 год Гетта был женат на партнерше по бизнесу Кэти, с которой они расстались друзьями. В браке у пары родилось двое детей: дочь Энджи и сын Тим Элвис, которым сейчас 16 и 19 лет.