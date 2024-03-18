Тина Кароль раскрыла секрет стройности и призналась, какие процедуры красоты делает

Фанаты задали знаменитости в Instagram немало вопросов, особенно об уходе за фигурой и кожей лица. Артистка призналась, что около 20 лет постоянно сидела на диетах и ограничивала себя в еде. Сейчас Кароль придерживается другого мнения.

«Была 20 лет на диетах. Все маркетинг… В обед можно все! А именно с 13 до 15 часов. Утром - белки, вечером - овощи», - призналась Кароль.

Артистка также раскрыла, как ухаживает за кожей лица. По словам певицы, она пытается высыпаться, не прибегает к вредным привычкам, насыщает кожу витамином С, а также использует крема. Кстати, Тина Кароль заинтриговала своих подписчиков фразой, что хорошо выглядеть ей помогает влюбленность.

Артистка успела ответить на вопрос о личной жизни. Певица дала ясно понять, что ее сердце занято музыкой. Вероятно, именно об этой влюбленности говорила артистка.