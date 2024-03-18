ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Таллинне прошло мероприятие, посвященное истории дома Chanel

Парфюмерия от французского бренда Chanel по праву считается одной из самых искусных и гениальных. Многие ароматы из коллекции окутаны легендами о создании и несут в себе нечто большее, чем просто композиции, наполненные вкусными нотами. Да и история самого бренда, который в свое время совершил прорыв в мире моды, крайне интересна.

Впервые во всеуслышание бренд Chanel заявил о себе в 1910 году, когда молодой дизайнер шляпок Коко Шанель открыла свой первый магазин. Сегодня духи Chanel, а также наряды и аксессуары этого бренда известны во всех уголках планеты и красуются на самых изящных и стильных женщинах.

«Я кутюрье, я создаю одежду. Мне нужен сложный аромат из множества деталей, как платье», - сказал Габриэль Шанель.

На мероприятии, которое прошло 14 марта, гости познакомились с историей создания самых знаменитых ароматов дома Chanel, смогли попробовать винтажные парфюмы этого бренда и сравнить их с современными версиями.

У гостей также была возможность протестировать парфюмерные ингредиенты, используемые при создании ароматов Chanel и создать свой персональный парфюм в стилистике именитого бренда.

Ведущие мероприятия - основатели парфюмерной лаборатории PERFUME LAB Валерий Морозов и Константин Галенский.

Следующее мероприятие, посвященное истории парфюмерии знаменитого дома Hermes, пройдет 16 мая в ресторане La Pineta.

Парфюмерия Hermes всегда стоит особняком. Сдержанные, аристократичные композиции со своим, особенным характером. Отличительной чертой почти всех ароматов данного бренда являются цитрусы и ноты кожи, дающие отсылку к знаменитым изделиям от Hermes.

Зарегистрироваться на следующее мероприятие или получить дополнительную информацию можно по почте или на официальной странице Facebook и Instagram.