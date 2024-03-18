«Опыт, который мы никогда не забудем». Группа Within Temptation сняла клип в Киеве

«Мы только что закончили запись клипа на A Fool's Parade в Украине! Мы чрезвычайно благодарны за этот опыт, теплый прием и всех людей, которые сыграли в этом свою роль. Вы все замечательные и вдохновляете нас», – написали музыканты.

Они также высказались о визите. «Эта поездка – опыт, который мы никогда не забудем. Спасибо, держитесь и до скорой встречи», – говорится в сообщении.

Пост сопроводили снимком вокалистки группы Шарон ден Адель на фоне памятника «Родина-Мать».

На странице «Слух» в Instagram отметили, что песня выйдет 5 апреля, а в записи принимал участие украинский музыкант Alex Yarmak.

Within Temptation после полномасштабного вторжения России поддерживает Украину в соцсетях. Ранее музыканты были с концертами в Украине. В октябре 2022 года на концерте в США группа вышла на сцену с украинским флагом.