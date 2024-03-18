НОСТАЛЬГИЯ ⟩ Эстонский политик празднует годовщину свадьбы: научилась слушать мужа, а он любит семью сильнее, чем себя

«Двенадцать лет назад тоже падали успокаивающие снежинки, которые быстро растаяли, и это был прекрасный день. Facebook напомнил, что у нас с моим дорогим мужем Пеэтером Солманом сегодня годовщина свадьбы, о которой мы оба забыли», - пишет политик Рийна Солман в социальных сетях.

«Поздравляю, дорогой, нескончаемого счастья нам! Божьего присутствия и тени крыльев его ангелов на всех наших путях всей нашей прекрасной семье!» - написала она в публикации на Facebook, поделившись прекрасными фотографиями.

Пара обвенчалась в часовне Святой Марии в церкви Олевисте. «Мое любимое место. Когда я еще была матерью-одиночкой и иногда уставала, я видела там самые освежающие десятиминутные сны под шелест безопасных крыльев. Нас обвенчал старший пастор Сийм Тикель, верный своему делу и умеющий любить всех людей своей общины. Помню, он сам смеялся, когда читал нам стих из Библии о том, что женщина слушает слово мужа (меня почему-то считают непокорной, хотя я с детства была послушной, вежливой и прилежной), а мужчина забоится о своей жене, как о самом себе».

«Мне кажется, у нас с Пеэтером это неплохо получилось. Я научилась слушать мужа, а Пеэтер на самом деле любит свою семью сильнее, чем себя. Береги себя, дорогой, мы с тобой!» - пишет Солман в своем проникновенном посте.

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