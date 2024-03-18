«Все изменилось в одну ночь»: девочка со странным расстройством ест стены, мебель и стекло

25-летняя мать-одиночка Стейси А'Хирн из Блэквуда, что в Великобритании, вынуждена фактически круглосуточно следить за своей трехлетней дочерью Винтер, которая страдает от редкого расстройства, из-за чего пытается съесть несъедобные вещи. О ее истории написало издание Metro.

Врачи диагностировали у Винтер аутизм и пикацизм в январе 2024 года после того, как мать заметила, как дочь грызет штукатурку со стен, поролон с дивана, фоторамки и даже свою кроватку и одеяло.

«Винтер буквально съедает весь дом. Недавно купили новый диван, так она отгрызла несколько кусков. Может сидеть и есть губку, также разбила около восьми фоторамок и пыталась проглотить стекло. Это при том, что к обычной еде она очень привередлива», - рассказывает Стейси.

По словам женщины, Винтер нормально развивалась до 13 месяцев - ходила и даже пыталась разговаривать, но все изменилось «в одну ночь».

«Она просыпается в два часа ночи и начинает есть кроватку и одеяла. Это утомительно - следить за ней 24 часа в сутки семь дней в неделю, но у меня уже сложился хороший распорядок дня, и я понимаю ее потребности», - добавляет мать, которая неоднократно ловила ребенка за поеданием игрушек, растений и воска со свечей.

Чтобы отвлечь малыша, мать использует специальные игрушки и еду с интересными текстурами, однако полностью справиться с этой проблемой пока не удается.

«Детям с аутизмом нравятся сенсорные вещи, к которым можно прикоснуться или услышать определенные звуки. Купила для нее макароны разной формы, которые можно потрогать, и жевательные бусы с различными текстурами - это не очень хорошо для нее, но и не крайне опасно. Главное, чтобы она не схватила стекло. Врачи говорят, что мы мало что можем сделать. Просто надо очень внимательно за ней следить», - отмечает Стейси, которая также воспитывает годовалую дочь Эверли.

Британка надеется, что со временем Винтер станет лучше благодаря терапии.

Пикацизм - заболевание, в результате которого человек испытывает тягу к употреблению несъедобных вещей. Может быть связанным с аутизмом и другими психическими нарушениями.