Король Карла III лечится от онкологического заболевания. На фоне опасений за его здоровья, на платформе X появились слухи о кончине монарха. Королевская семья не дала никаких подтверждений на этот счет, передает британский Mint.
СМИ сообщили о смерти британского короля Карла III. Новость оказалась фейком
В понедельник, 18 марта, некоторые СМИ сообщили о смерти британского короля Карла III. Скриншот сообщения о его кончине распространили некоторые сайты и паблики. Но он оказался подделкой, а сообщение – фейком.
Фейковое сообщение, на которое сослались СМИ и каналы, с утра циркулирует в англоязычном Twitter. Однако ни официальный сайт, ни Twitter королевской семьи, ни британские СМИ не сообщают о смерти Карла III.
Новостью о смерти короля поделился и журналист, блогер Александр Невзоров.