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СМИ сообщили о смерти британского короля Карла III. Новость оказалась фейком

Limon.ee
Обновлено 18 марта 2024, 14:25
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Карл III.
Карл III. Фото: Stephen Lock

Король Карла III лечится от онкологического заболевания. На фоне опасений за его здоровья, на платформе X появились слухи о кончине монарха. Королевская семья не дала никаких подтверждений на этот счет, передает британский Mint

В понедельник, 18 марта, некоторые СМИ сообщили о смерти британского короля Карла III. Скриншот сообщения о его кончине распространили некоторые сайты и паблики. Но он оказался подделкой, а сообщение – фейком.

Фейковое сообщение, на которое сослались СМИ и каналы, с утра циркулирует в англоязычном Twitter. Однако ни официальный сайт, ни Twitter королевской семьи, ни британские СМИ не сообщают о смерти Карла III.

Новостью о смерти короля поделился и журналист, блогер Александр Невзоров.

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