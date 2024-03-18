СМИ сообщили о смерти британского короля Карла III. Новость оказалась фейком

В понедельник, 18 марта, некоторые СМИ сообщили о смерти британского короля Карла III. Скриншот сообщения о его кончине распространили некоторые сайты и паблики. Но он оказался подделкой, а сообщение – фейком.

Фейковое сообщение, на которое сослались СМИ и каналы, с утра циркулирует в англоязычном Twitter. Однако ни официальный сайт, ни Twitter королевской семьи, ни британские СМИ не сообщают о смерти Карла III.