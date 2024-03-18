Гороскоп на неделю с 18 по 24 марта: есть одно «но» – Марс станет негативным. Что это значит?

Лев

Львам не стоит нарушать чужого личного пространства, навязывать свое мнение. Это фундамент стабильности в период с 18 по 24 марта. На этой неделе Львы с высокой вероятностью смогут избавиться от недугов и болезней. Самый рискованный для Львов день - 22 марта. Звезды и планеты будут в сильной дисгармонии в этот день. В остальные дни всё будет хорошо. На работе Львов ждет удача и много новых возможностей.

Дева

Вполне вероятно, что Девы смогут найти новый источник дохода, новое хобби, работу и много новых друзей, любовь. Важно обращаться за поддержкой к близким, особенно если хочется избавиться от переживаний, грусти и сомнений. Также стоит помогать близким в том, чтобы очистить их от подобных эмоциональных недугов. В общении нужно быть более дипломатичными.

Весы

Весам астрологи сейчас рекомендуют слушать почаще мнение любимого человека и родных, чтобы не потерпеть поражение в делах и в работе. Не нужно делать все именно так, как говорит партнер, но прислушаться все же необходимо. Сейчас неплохое время для отдыха. Можно взять отпуск. Если есть возможность, нужно расслабиться как следует. Можно отправиться в путешествие, сменить обстановку, навестить родных людей и друзей в других городах.

Скорпион