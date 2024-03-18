«Ради Бога, исправьте звук и картинку!» Юбилейный концерт Иво Линна на TV3 заставил зрителей переключить канал

Любимый многими певец Иво Линна отпраздновал свое 75-летие на прошлой неделе впечатляющим концертом. Для тех, кто не смог прийти, концерт показали по каналу TV3 в воскресенье 17 марта. Телевизионный концерт прошел не без проблем. «Иногда с техникой не поспоришь», - сказали от имени телеканала TV3, имея в виду технический сбой.