Александр Ширвиндт умер в возрасте 89 лет. Его не стало 15 марта. Несмотря на почтенный возраст, артист продолжал выходить на сцену. В московском Театре сатиры он играл в спектакле «Где мы?!…».
Озвучена последняя воля Александра Ширвиндта
Этой постановки больше не будет. Ее снимут с репертуара театра. По словам руководителя Сергея Газарова, так при жизни решил Ширвинд. Последнюю волю актера исполнят, пишет WomanHit.
Прощание с покойным состоится в стенах Театра Сатиры в Москве сегодня, 18 марта. Его похоронят на Новодевичьем кладбище.