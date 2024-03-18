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Озвучена последняя воля Александра Ширвиндта

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Прощание с Ширвиндтом в Театре Сатиры пройдет днем 18 марта.
Прощание с Ширвиндтом в Театре Сатиры пройдет днем 18 марта. Фото: IMAGO/Ilya Pitalev

Александр Ширвиндт умер в возрасте 89 лет. Его не стало 15 марта. Несмотря на почтенный возраст, артист продолжал выходить на сцену. В московском Театре сатиры он играл в спектакле «Где мы?!…».

Этой постановки больше не будет. Ее снимут с репертуара театра. По словам руководителя Сергея Газарова, так при жизни решил Ширвинд. Последнюю волю актера исполнят, пишет WomanHit.

Прощание с покойным состоится в стенах Театра Сатиры в Москве сегодня, 18 марта. Его похоронят на Новодевичьем кладбище.

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