Больная раком дочь известного эстонского певца собирает средства на лечение: здоровье слабеет...

В прошлом году дочь Калмера Тенносаара Кадри Тенносаар, страдающая от рака груди, рассказала в программе Kuuuurija, что, несмотря на болезнь, ей, вероятно, придется работать до конца жизни, чтобы выжить. Она призналась, что больным раком далеко не просто найти работу, и хотя Тенносаар удавалось зарабатывать, работая администратором в течение года, она рассталась со своим работодателем, и, к сожалению, довольно некрасивым образом.

Теперь больная раком дочь известного певца находится в постоянном поиске работы. «Я подала заявления на десять вакансий», - говорит она. Тенносаар приходится выживать на одно только пособие по нетрудоспособности, но с трудом сводить концы с концами. «Мне стыдно, но за спрос не бьют в нос», - пишет Тенносаар в посте на Facebook, надеясь на пожертвования людей.

Ежемесячный доход Тенносаар - это только пособие по нетрудоспособности. «Оно зависит от количества дней. В феврале было 29 дней, и я получила 539 евро. Если 31 день, то немного больше, около 560 евро».

«Говорят, чем больше беда, тем ближе»

Тенносаар рассказала, что после прошлогодней программы Kuuuurija к ней обратилось много людей. «Пожертвования составили около 8 000 евро. Тогда я работала на полставки и получала очень много помощи от пожертвований. Я оплатила коммунальные счета на год вперед, обновила мебель и немного уменьшила банковский кредит. Я безмерно благодарна людям».