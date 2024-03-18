Дочь известного эстонского певца Калмера Тенносаара Кадри страдает от серьезного заболевания - рака груди. Но женщина, которая во вторник отмечает свой 55-й день рождения, едва сводит концы с концами, поскольку, по ее словам, пособие по нетрудоспособности не позволяет ей нормально жить, пишет Elu24.
Больная раком дочь известного эстонского певца собирает средства на лечение: здоровье слабеет...
В прошлом году дочь Калмера Тенносаара Кадри Тенносаар, страдающая от рака груди, рассказала в программе Kuuuurija, что, несмотря на болезнь, ей, вероятно, придется работать до конца жизни, чтобы выжить. Она призналась, что больным раком далеко не просто найти работу, и хотя Тенносаар удавалось зарабатывать, работая администратором в течение года, она рассталась со своим работодателем, и, к сожалению, довольно некрасивым образом.
Теперь больная раком дочь известного певца находится в постоянном поиске работы. «Я подала заявления на десять вакансий», - говорит она. Тенносаар приходится выживать на одно только пособие по нетрудоспособности, но с трудом сводить концы с концами. «Мне стыдно, но за спрос не бьют в нос», - пишет Тенносаар в посте на Facebook, надеясь на пожертвования людей.
Ежемесячный доход Тенносаар - это только пособие по нетрудоспособности. «Оно зависит от количества дней. В феврале было 29 дней, и я получила 539 евро. Если 31 день, то немного больше, около 560 евро».
«Говорят, чем больше беда, тем ближе»
Тенносаар рассказала, что после прошлогодней программы Kuuuurija к ней обратилось много людей. «Пожертвования составили около 8 000 евро. Тогда я работала на полставки и получала очень много помощи от пожертвований. Я оплатила коммунальные счета на год вперед, обновила мебель и немного уменьшила банковский кредит. Я безмерно благодарна людям».
Однако август был трудным, так как она потеряла работу. «И теперь только пособие по нетрудоспособности. Я пытаюсь найти новую работу, где я смогу работать на полставки. И снова у меня большая просьба, называйте это попрошайничеством или нет. Говорят, чем больше беда, тем ближе. Мое здоровье становится все слабее и слабее», - говорит Тенносаар.
Во вторник Кадри исполняется 55 лет. «Я не буду праздновать. Я никого не приглашаю. Я знаю, что это некрасиво с моей стороны, но если кто-то сможет помочь мне хотя бы 5 евро, я буду очень благодарна. Для меня это настоящий подарок ко дню рождения. Сколько еще будет таких дней рождения, если они вообще будут, никто не знает».
Тенносаар говорит, что в свой день рождения она должна лечь в больницу на компьютерную томографию.
«Мне не нужен этот день рождения, у меня больше нет денег», - говорит она, добавляя, что медсестра все равно обещала прийти в гости. «Мне очень жаль, но у меня проблемы. Я укажу номер своего счета в комментариях. И пожертвование совершенно добровольное. Просто это будет отличный подарок для меня», - пишет Тенносаар в посте на Facebook.
Если вы хотите поддержать Кадри Тенносаар, номер ее счета - EE311010010421727010