Мужчина, проживший под водой 100 дней, заявил, что помолодел на 20 лет и стал ниже

Офицер военно-морского флота в отставке Джозеф Дитури, возможно, открыл ключ к омоложению и секрет лежит глубоко под водой. Прожив 100 дней в лагуне на глубине 9 метров в Ки-Ларго, Флорида, он смог остановить процесс старения своего тела, пишет Daily Star.

Чувствуя себя на 20 лет младше на клеточном уровне, 56-летний доктор говорит, что почувствовал уменьшение боли и чувствует себя лучше, чем тогда, когда впервые ступил в капсулу.

Анализ крови, взятый у Джозефа по окончании 100-дневного цикла под водой, показал снижение на 50% маркеров воспаления в его организме, а также увеличение в 17 раз количества стволовых клеток.

«Таким образом, у меня пролиферация стволовых клеток, уменьшение боли, уменьшение воспаления и ингибирование токсинов. Сейчас мне 56 лет. Мой внешний биологический возраст был 44 года», - сказал он WKMG News.

Хотя улучшение здоровья доктора Дитури во время пребывания под водой казалось нескончаемым, ученый стал ниже.

Он добавил: «Я уменьшился на 19,05 миллиметра, у меня появились серьезные проблемы, я сломал зуб, когда был там внизу. Исследование еще не закончено, но мы работаем над этим».