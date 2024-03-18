«Сон пропал!» Неожиданный мартовский фейерверк оставил жителей Тарту в недоумении

«Слушайте, маньяки! Действительно нужно бабахать вот так по ночам?», - было написано в субботу около одиннадцати часов вечера в группе Facebook Märgatud: Tartus.

Многие жители Тарту были удивлены неожиданными фейерверками в середине марта. Комментаторы пишут, что взрывы были слышны за Lõunakeskus, в Веэрикуле и Кырвекюлла. «Взрывы были слышны и в 15 километрах от Тарту».

«Я тоже подумал, что на нашу Эстонию напали, потому что взрыв был очень громким», - прокомментировал один из горожан. «Должно быть, это был громкий взрыв, если его слышно за десять километров от центра города», - добавил другой.

В другой группе Facebook также обсуждают неожиданный фейерверк. «Что за фейерверк только что прогремел?»

Музыкант Пауль Нейтсов тоже слышал взрывы фейерверков. «Бедные собаки и люди, выгуливающие их в центре Тарту. То, что произошло, просто нереально», - написал он в Facebook.

«Возле клуба Atlantis был фейерверк», - сказал кто-то. В нескольких местах прокомментировали, что большой фейерверк был приурочен к чьему-то 50-летию.