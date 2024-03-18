Берлинскую техно-сцену внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО

Немецкую столицу Берлин ежегодно посещают миллионы туристов со всего мира. Кто-то хочет обойти ее богатые музеи, а кто-то - уйти в отрыв в ее легендарных ночных клубах.

И вот теперь знаменитая на весь мир берлинская техно-сцена получила признание не только от тусовщиков, но и от ЮНЕСКО, которая внесла ее в свой список культурного наследия, сообщает Sky News.

Немецкая комиссия ЮНЕСКО охарактеризовала субкультуру техно-музыки Берлина «важным звуком» для столицы на протяжении более 30 лет.

Сообщается, что попадание в список облегчит поддержку клубов, а артистам поможет в преодолении «препятствий, налагаемых законодательным органом». Доступ представителей индустрии к государственным субсидиям и благотворительному финансированию также станет проще благодаря статусу ЮНЕСКО, сообщили в благотворительной организации Rave The Planet, которая и добивалась включения берлинской техно-сцены в список наследия ЮНЕСКО.

«Это еще одна веха для берлинских техно-продюсеров, артистов, операторов клубов и организаторов мероприятий. Это решение поможет нам обеспечить признание клубной культуры ценным сектором, достойным защиты и поддержки», - добавили в Берлинской клубной комиссии, объединяющей сеть техно-клубов и промоутеров мероприятий.

Популярность музыки техно выросла в Германии после падения Берлинской стены, когда заброшенные места, такие как электростанции и фабрики, дали клабберам возможность музыкально выразить свою свободу. Немецкая комиссия ЮНЕСКО заявила, что эта культура «стала саундтреком духа оптимизма после воссоединения Германии».

Сегодня люди со всего мира едут в Берлин, чтобы посетить всемирно известные техно-клубы Tresor, Kater Blau, KitKat Club и легендарный Berghain, где действует очень строгий фейс-контроль.