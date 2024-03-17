РЕПОРТАЖ ⟩ «Заставили выучить семь языков!» Жители Маарду с песнями и плясками отпраздновали Масленицу

Даже сильный ветер, который с каждой минутой только набирал обороты, не помешал жителям Маарду насладиться в воскресенье празднованием традиционной славянской Масленицы.

Культурная программа, веселые соревнования, горячий чай, блины, сожжение чучела Масленицы - все это ждало гостей мероприятия.

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«Вы знаете, мы сегодня выступали: пели попурри на семи славянских языках! Сегодня самим блины печь нам некогда было - мы готовились к концерту. Нас Петр Зотович муштрует и на диете держит. Он же нас, пенсионеров, заставил выучить семь языков! А вот вчера пекла блины вкусные тонкие с глазами!» - сказала Ирина.

«Настроение очень хорошее! Я не ожидала, что сегодня такая ярмарка здесь будет!» - поделилась эмоциями Наталья. Она рассказала, что Масленицу отмечает дома с детьми, и в этот день они обязательно едят блины.

Галина не только поела на празднике блинов от Яны Тоом, но и поучаствовала с внуками и внучками в веселых соревнованиях. «Кидали валенок, выиграли конфеты и какого-то котенка. И, конечно же, мы поели блинов с клубничным вареньем. Прямо из рук Яны Тоом! Из рук такой леди, конечно, вкусно!»

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