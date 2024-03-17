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СМОТРИТЕ ⟩ «Я бы с удовольствием попробовал блины Юрки!» Ратас продемонстрировал свои кулинарные навыки

Limon.ee
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Юри Ратас.
Юри Ратас. Фото: Mihkel Maripuu

Бывший премьер-министр Юри Ратас опубликовал в соцсетях опубликовал фото, которым поразил всех своих подписчиков, делится Elu24.

«Веселое утро воскресенья за приготовлением вкусных блинчиков», - делится в социальных сетях Юри Ратас забавным снимок того, как он готовит блины для своей семьи.

«Я бы с удовольствием попробовал блины Юрки», - пишет один из комментаторов. «Такая классная фотография! Хорошего блинного воскресенья», - пишет другой. Третий подмечает, что самые лучшие блины в мире получаются как раз-таки на дровяной плите.

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