СМОТРИТЕ ⟩ «Я бы с удовольствием попробовал блины Юрки!» Ратас продемонстрировал свои кулинарные навыки

Бывший премьер-министр Юри Ратас опубликовал в соцсетях опубликовал фото, которым поразил всех своих подписчиков, делится Elu24.
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«Веселое утро воскресенья за приготовлением вкусных блинчиков», - делится в социальных сетях Юри Ратас забавным снимок того, как он готовит блины для своей семьи.
«Я бы с удовольствием попробовал блины Юрки», - пишет один из комментаторов. «Такая классная фотография! Хорошего блинного воскресенья», - пишет другой. Третий подмечает, что самые лучшие блины в мире получаются как раз-таки на дровяной плите.