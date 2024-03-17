Ким Кардашьян вслед за Блейк Лайвли пошутила об исчезновении Кейт Миддлтон

«Знаменитость, которая, по ее словам, ненавидит сплетни, сама же их распространяет!» - написал один из подписчиков, и в таком же ключе высказались многие другие. Впрочем, нашлись и те, кто искренне посмеялся с шутки, и даже те, кто воспринял слова Ким всерьез. Так, одна из подписчиц написала: «Пожалуйста, найди ее и сообщи, жива ли она и как ее здоровье».