Внезапное исчезновение с радаров принцессы Уэльской не дает покоя голливудским знаменитостям. На этот раз о теориях заговора вокруг британской королевской семьи пошутила Ким Кардашьян, пишет Spletnik.
Ким Кардашьян вслед за Блейк Лайвли пошутила об исчезновении Кейт Миддлтон
Телезвезда выложила в Instagram серию снимков, на которых она запечатлена в новом образе, сопроводив эту подборку подписью: «Отправляюсь искать Кейт».
Секция комментариев под постом тут же заполнилась возмущенными восклицаниями подписчиков Ким, многие из которых не оценили шутку. Звезду начали обвинять в бестактности и попытке «хайпануться» на острой теме.
«Знаменитость, которая, по ее словам, ненавидит сплетни, сама же их распространяет!» - написал один из подписчиков, и в таком же ключе высказались многие другие. Впрочем, нашлись и те, кто искренне посмеялся с шутки, и даже те, кто воспринял слова Ким всерьез. Так, одна из подписчиц написала: «Пожалуйста, найди ее и сообщи, жива ли она и как ее здоровье».