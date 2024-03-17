СМОТРИТЕ ⟩ Максим Галкин восхитил фото с заметно подросшими детьми

В своем Instagram знаменитость опубликовал фото с 10-летними сыном Гарри и дочерью Лизой . На фото дети в спортивных костюмах позируют на лужайке возле дома на фоне бассейна. Гарри сидит на корточках, а Лиза касается его шляпы.

«У этих детей есть мама гений! А папа супер талантливый, умный и просто очень хороший человек!», «Какие они взрослые стали. У вас замечательные дети, пусть их красивая и милая улыбка не сходит с лица, всегда сопутствует удача, а также будут успешны, как их родители!», «От большой любви рождаются красивые, умные и счастливые дети! Ура!», «Ну какие они замечательные! Им удалось иметь родителей, имеющих не только талант, но и честь и совесть».