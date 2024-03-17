ГАЛЕРЕЯ ⟩ Детство, детство, ты куда бежишь? В Таллинне прошла необычная вечеринка шаров

В пятницу, 15 марта, в столичном клубе MJCLUB прошла первая в Таллинне вечеринка шаров. Гостей мероприятия ждала не только зажигательная музыка и вкусные напитки, но и 5000 шаров, которыми был украшен клуб. Смотрите галерею!