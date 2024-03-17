ФОТО ⟩ Знаменитую американскую актрису раскритиковали за насмешку над Кейт Миддлтон на фоне скандала с фотошопом

Дело в том, что актриса выложила в своем Instagram серию снимков в целях продвижения своего бренда напитков Betty Buzz, однако на первом кадре из подборки любой интернет-пользователь без труда сможет распознать элементы фотошопа.

«Мне не терпится поделиться с вами этим фото, которое я сделала буквально сегодня, чтобы объявить о том, что у Betty Buzz и Betty Buzz появятся четыре новых вкуса!» - подписала публикацию звезда.

Подписчики Блейк посчитали, что таким образом она решила посмеяться над женой принца Уильяма, Кейт Миддлтон, которую недавно уличили в использовании фотошопа. Некоторые сочли шутку смешной, однако большинство подписчиков Лайвли бросились выражать под резонансным фото своё возмущение.

Так, в одном из комментариев, набравших много лайков, говорится: «Ох. Ты использовала неловкий момент матери, чтобы потроллить (издеваться - прим. ред.) ее. Это низко и непохоже на то, чего можно ожидать от Блейк Лайвли».

«Я всегда была твоей фанаткой, но эта "шутка" так разочаровывает. Посмотри, сколько буллинга и ненависти ты вызвала этим постом», - написала другая поклонница актрисы.