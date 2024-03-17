СМОТРИТЕ ⟩ Неизлечимо больная Селин Дион поделилась редким совместным фото с сыновьями

На снимке певица запечатлена вместе с 13-летними близнецами Эдди и Нельсоном и 23-летним Рене-Чарльзом на пьедестале почета картинга K1 Speed.

В подписи к публикации Селин, по случаю Международного дня осведомленности о синдроме мышечной скованности, рассказала о своем опыте борьбы с этим недугом.

«Как многие из вас знают, осенью 2022 года у меня диагностировали синдром мышечной скованности. Борьба с этим аутоиммунным заболеванием стала для меня одним из самых тяжелых испытаний, но я по-прежнему полна решимости однажды вернуться на сцену и жить настолько нормальной жизнью, насколько это возможно», - написала артистка.

Она поблагодарила за любовь и поддержку своих детей, семью и команду, а также пожелала удачи всем, кто, как и она, столкнулся с этой болезнью.

Синдром мышечной скованности - заболевание центральной нервной системы, которое вызывает прогрессирующую мышечную ригидность и спазмы мышц, часто превращая пациентов в «живую статую». Это состояние влияет и на голос.

Из-за болезни Селин пришлось отменить мировой тур, она стала реже выходить в свет. Сестра певицы рассказала, что та утратила контроль над мышцами, при этом Дион отказалась пользоваться инвалидной коляской.