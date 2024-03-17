В субботу, 16 марта, в Ласнамяэ состоялся семейный праздник Масленицы, на котором пекли блины, жгли соломенный чучело и катались на пони. «Таллиннский Burning Man. Мэр города Михаил Кылварт поджег соломенную куклу», - сказал человек, который поделился с редакцией Elu24 фото и видео со вчерашнего мероприятия.