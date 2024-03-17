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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Эстонский Burning Man! Михаил Кылварт поджег в Ласнамяэ соломенное чучело Масленицы (1)

Трийн Роос
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Михаил Кылварт поджигает соломенное чучело.
Михаил Кылварт поджигает соломенное чучело. Фото: Erakogu

В субботу, 16 марта, в Ласнамяэ состоялся семейный праздник Масленицы, на котором пекли блины, жгли соломенный чучело и катались на пони. «Таллиннский Burning Man. Мэр города Михаил Кылварт поджег соломенную куклу», - сказал человек, который поделился с редакцией Elu24 фото и видео со вчерашнего мероприятия.

Вчера в парке Паэ, на парковке управы района Ласнамяэ, жители Таллинна смогли отпраздновать Масленицу. Главным угощением этого мероприятия были блины, а в самом конце праздника всех ждало сожжение чучела Масленицы.

На ярмарке можно было полакомиться не только блинами, но и другими мучными изделиями.
На ярмарке можно было полакомиться не только блинами, но и другими мучными изделиями. Фото: Erakogu
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