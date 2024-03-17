После внезапного постоперационного исчезновения Кейт Миддлтон и ее неудачной попытки вернуться в соцсети больше всего достается мужу принцессы. Пользователи Сети уже вовсю обсуждают предполагаемую любовницу Уильяма, а теперь и журналисты таблоидов решили подлить масла в огонь. Журналисты Daily Mail перечитали бестселлер «Битва братьев» королевского биографа Роберта Лейси и сделали вывод: общепринятое мнение о том, что из двух сыновей Дианы старший самый спокойный и уравновешенный - всего лишь миф.
В Сети обсуждают вспышки гнева принца Уильяма, о которых рассказал королевский биограф
В своей книге репортер описывает частые вспышки гнева, которые Уильям обрушивал на других членов королевской семьи. По словам королевского биографа, гневливый характер наследника престола проявился достаточно рано. В качестве примера он приводит жуткую сцену, которую 13-летний принц устроил своей матери в 1995 году: тогда принцесса Диана появилась на национальном телевидении и откровенно рассказала о распаде своего брака и романе с Джеймсом Хьюиттом.
«Будто открылись врата в ад. Уильям начал кричать и плакать, а когда Диана попыталась его обнять, он ее оттолкнул. Тогда Диана испытала лишь малую часть его приступов гнева, которые уже стали печально известными. На следующий день он извинился перед матерью за вспышку и подарил ей небольшой букет цветов», - вспоминала подруга королевской семьи Симона Симмонс.
Долго не могла привыкнуть к буйному характеру юного наследника престола и его мачеха. «В первые годы после того, как они с принцем Чарльзом поженились, Камилла рассказывала своим родственникам и близким друзьям о том, как она была удивлена, обнаружив эту неожиданную сторону прекрасного принца. "А у мальчика вспыльчивый характер!"» - цитирует Лейси королеву-консорт.
«Она была в ужасе от чудовищных скандалов, которые Уильям устраивал будущему королю в ее присутствии. Ссоры, по словам Камиллы, первое время были сокрушительными: Уильям кричал, а Чарльз безропотно его выслушивал. По ее описанию, Уильям себя совсем не сдерживал», - рассказывает биограф, объясняя такое поведение принца тем, что он чувствовал себя будущим королем.
Тем не менее автор подчеркивает, что в последнее время - и особенно после демонстративного ухода из семьи Гарри и Меган - отец и сын стали намного ближе друг к другу. «Теперь они ясно осознают необходимость тесного сотрудничества ради будущего монархии», - заключил Роберт Лейси.
Правда, Гарри это перемирие, судя по всему, не касается. В своих скандальных мемуарах «Запасной» младший сын короля тоже вспоминает подобный случай. По его словам, во время одной из ожесточенных ссор в 2019 году Уильям схватил его за воротник, разорвал цепочку и повалил на пол.
Эти откровения еще больше раззадорили сторонников теории заговора. В комментариях к статье сплошь сочувствие Кейт и осуждение ее супруга: многие читатели Daily Mail считают, что Уильям вполне мог до последнего срываться на своей жене, чем и довел ее до отчаяния.
Впрочем, есть и те, кто убежден: это очередная попытка очернить принца и всю королевскую семью, за которой стоят пиарщики Гарри и Меган.