В Сети обсуждают вспышки гнева принца Уильяма, о которых рассказал королевский биограф

В своей книге репортер описывает частые вспышки гнева, которые Уильям обрушивал на других членов королевской семьи. По словам королевского биографа, гневливый характер наследника престола проявился достаточно рано. В качестве примера он приводит жуткую сцену, которую 13-летний принц устроил своей матери в 1995 году: тогда принцесса Диана появилась на национальном телевидении и откровенно рассказала о распаде своего брака и романе с Джеймсом Хьюиттом.

«Будто открылись врата в ад. Уильям начал кричать и плакать, а когда Диана попыталась его обнять, он ее оттолкнул. Тогда Диана испытала лишь малую часть его приступов гнева, которые уже стали печально известными. На следующий день он извинился перед матерью за вспышку и подарил ей небольшой букет цветов», - вспоминала подруга королевской семьи Симона Симмонс.

Долго не могла привыкнуть к буйному характеру юного наследника престола и его мачеха. «В первые годы после того, как они с принцем Чарльзом поженились, Камилла рассказывала своим родственникам и близким друзьям о том, как она была удивлена, обнаружив эту неожиданную сторону прекрасного принца. "А у мальчика вспыльчивый характер!"» - цитирует Лейси королеву-консорт.