«Мы с удовольствием пришли на праздник. Попробовали блины – вкуснятина! Но, к сожалению, здесь негде посидеть. Вы посмотрите, одни пенсионеры, все пожилые люди. Хочется где-то присесть… А так праздник удался, все хорошо, все отлично!» - делится впечатлениями Раиса.

«Дождливо, но весело! Блинчики еще здесь не ела: слишком дорого! Я видела где-то за евро, где-то за 1,5 евро, но за один-два маленьких блинчика - как-то немножечко дороговато. Самой можно дешевле и вкуснее дома сделать!» - говорит Ирина.

На празднике можно было попробовать как блины от партии Реформ, так и от Центристской партии. Несмотря на то, что представители партий были очень заняты приготовлением масленичного блюда, нам все же удалось чуть-чуть пообщаться с Яной Тоом.

«Погода дрянная, а настроение прекрасное!» - говорит она. Депутат Европарламента признается, что ей тоже удалось полакомиться блинами: «Мы когда опробовали сковороду, мы тут натрескались!» «Вообще-то блины лучше не есть в моем возрасте – политический вес зашкаливает», - добавляет Яна Тоом.

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