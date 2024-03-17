ГОРОСКОП НА 17 МАРТА ⟩ Скорпионам придется приложить немало сегодня усилий, а Рыб ждут неприятности в начале дня

Стрелец

Не удивляйтесь разногласиям и спорам. Не всегда окружающие могут по достоинству оценить ваши идеи и предложения. Люди, прежде обещавшие вам свою помощь, порой подводят; приходится делать самостоятельно то, о чем вы рассчитывали попросить других. Это порой нелегко, но справляетесь вы отлично, и к концу дня наверняка добьетесь отличных результатов. День удачен с финансовой точки зрения. Не исключены денежные поступления и выгодные сделки. Некоторые Стрельцы получат деловые предложения, от которых не захотят отказываться.

Козерог

Начало дня очень благоприятно. Именно на это время можно планировать ответственные встречи и важные дела. Вы легко доведете начатое до конца, справитесь с решением сложных задач. Позже влияние позитивных тенденций несколько снизится, а от вам нужно будет проявить больше настойчивости, чтобы достичь поставленных целей. Вероятны задержки в делах. Порой трудности возникают там, где требуется сотрудничество с другими людьми. Вы не со всеми можете найти общий язык. Не поддавайтесь на провокации и старайтесь сохранять хотя бы видимость спокойствия. Это всех обезоруживает.

Водолей

Начало дня будет не таким простым, как вам, возможно, хотелось бы. Вероятны какие-то неожиданные события. Из-за них придется менять планы, откладывать на потом то, чем вы рассчитывали заняться. Не исключены встречи с людьми, общение с которыми не приносит большой радости. Хорошая новость заключается в том, что влияние негативных тенденций не продлится долго. Вторая половина дня радует новыми возможностями; постарайтесь не упустить ни одной из них. Решительность, с которой вы беретесь за осуществление самых смелых идей, увеличивает шансы добиться успеха.

Рыбы

Трудно избегать споров в начале дня. Кажется, что окружающие специально провоцируют вас, выводят из равновесия. К счастью, речь идет не о каких-то серьезных разногласиях, а о пустяках. Чуть позже вы обязательно найдете компромисс, а пока старайтесь относиться к происходящему с юмором и не расстраиваться из-за ерунды. Вторая половина дня обещает удачные совпадения и приятные известия издалека. Не исключены и заманчивые предложения. Они могут касаться работы или личных отношений. В любом случае, захочется согласиться без долгих раздумий.