СМОТРИТЕ ⟩ «Пожалуйста, помогите! Меня сейчас убьют!» Эстонская ясновидящая опубликовала странные видео в Instagram

Вчера вечером ясновидящая Тене Лаул выложила в социальные сети серию видеороликов, на которых она едет в машине скорой помощи, а рядом с ней находится полицейский. На видео эстонка выглядела не очень хорошо и говорила бессвязно. Должна ли полиция как-то контролировать такое поведение?