СМОТРИТЕ ⟩ «Пожалуйста, помогите! Меня сейчас убьют!» Эстонская ясновидящая опубликовала странные видео в Instagram

Вчера вечером ясновидящая Тене Лаул выложила в социальные сети серию видеороликов, на которых она едет в машине скорой помощи, а рядом с ней находится полицейский. На видео эстонка выглядела не очень хорошо и говорила бессвязно. Должна ли полиция как-то контролировать такое поведение?
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В ночь на субботу машина скорой помощи при содействии полиции перевезла ясновидящую Тене Лаул с острова Сааремаа на материк для лечения. «Сейчас меня везут в Пярну, но хотят в Таллинн», - говорит она неясно в видео, опубликованном на Instagram.