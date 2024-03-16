Сб, 16.03.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

СМОТРИТЕ ⟩ «Пожалуйста, помогите! Меня сейчас убьют!» Эстонская ясновидящая опубликовала странные видео в Instagram

Хевели Туйск
Copy
Тене Лаул в сопровождении полиции увезла скорая помощь.
Тене Лаул в сопровождении полиции увезла скорая помощь. Фото: Elu24 kollaaž

Вчера вечером ясновидящая Тене Лаул выложила в социальные сети серию видеороликов, на которых она едет в машине скорой помощи, а рядом с ней находится полицейский. На видео эстонка выглядела не очень хорошо и говорила бессвязно. Должна ли полиция как-то контролировать такое поведение?

В ночь на субботу машина скорой помощи при содействии полиции перевезла ясновидящую Тене Лаул с острова Сааремаа на материк для лечения. «Сейчас меня везут в Пярну, но хотят в Таллинн», - говорит она неясно в видео, опубликованном на Instagram.

Однако разобрать, что говорится на видео из машины скорой помощи, очень сложно: громко играет музыка, да и речь ясновидящей невнятна. Судя по видео, эстонка чувствует себя плохо и не очень хорошо понимает, что происходит.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх