ВИДЕО ⟩ «Молодость была ложью»: фанаты группы Blink-182 25 лет пели текст песни неправильно

Коллектив Blink-182 состоит из Марка Хоппуса, Тома ДеЛонжа и Трэвиса Баркера. Они появились на сцене в 90-е года и очень быстро прославились благодаря таким хитам, как All The Small Things и Adam's Song.

У них есть еще одна популярная песня под названием What's My Age Again?, которая вышла в 1999 году. Совсем недавно она вновь стала вирусной и одна из причин в том, что поклонники все 25 лет могли неправильно петь текст.

Считается, что на написание этой песни коллектив вдохновил бас-гитарист Марк Хоппус, которому женщины постоянно говорили о том, что он незрелый. В тексте как раз и идет речь про эмоционально незрелого мужчину, который во время свиданий все делает неправильно и «смотрит телевизор вместо поцелуя».

Пользователь социальной сети Instagram с ником 90skid4lyfe написал, что фактически все время был обманут этой песней.

«Когда тебе 35 и ты только что узнал, что он говорит "I wore cologne" ("Я пользовался одеколоном") вместо "I walk alone" ("Я гуляю один")», - написал он.

Фразы на английском произносятся практически одинаково и оказалось, что многие люди тоже не знали правильной версии текста.

В комментариях к публикации поклонники начали писать: «Вы что, издеваетесь? Мне 32 года и я только что выучил эту песню. Я пел ее неправильно почти 20 лет», «Мне 40 и моя молодость была ложью», «Мне 42 и я буду продолжать петь ее неправильно, потому что фраза "Walk alone" лучше».

К слову, были также комментарии о том, что люди могли логически догадаться по контексту, что фраза «Я гуляю один» туда никак не подходит.