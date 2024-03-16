Смело закупайте лотерейные билеты: Павел Глоба назвал трех счастливчиков марта

Близнецам сопутствует удача как в достижении жизненных целей, так и в вопросах личной жизни. Есть возможность встретить своего спутника и даже существует вероятность увеличить свои доходы.

Раки могут рассчитывать на улучшение своего финансового положения. Фортуна на их стороне, поэтому они с уверенностью могут покупать лотерейные билеты. Кроме того, дела на работе будут идти в гору, и Раки могут ожидать повышения зарплаты или получение крупной премии.

Также представителям знака Скорпиона будет сопутствовать финансовая удача. Однако, удача не приходит сама по себе: Скорпионам предстоит много работать на протяжении первой половины месяца, чтобы добиться финансового успеха. При максимальном напряжении и усилиях, они достигнут успеха и получат вознаграждение за свои усердные труды.