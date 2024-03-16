ЖУТКИЕ КАДРЫ ⟩ В Лос-Анджелесе дотла сгорел роскошный особняк супермодели, есть пострадавшие

Пожар начался в одном из подсобных помещений дома. После этого огонь перекинулся на чердак, в результате чего обрушилась часть крыши. Потушить разбушевавшееся пламя удалось только через два часа.

В операции были задействованы 94 сотрудника экстренной службы: по данным портала TMZ, один из пожарных упал с лестницы и получил травму, еще один человек, находившийся в момент возгорания в особняке, отравился угарным газом.

Судя по фото, здание площадью более 700 квадратных метров сгорело практически дотла. По словам родителей Делевинь, причиной пожара стали последствия очень ветреной погоды. Некий объект - по всей вероятности, дерево - упал на линию электропередач и спровоцировал короткое замыкание.

К счастью, сама владелица особняка не пострадала - в это время Кара находилась в Лондоне. Однако модель ошарашила поклонников новостью о том, что в огне погибли ее кошки. «Мое сердце сегодня разбито. Я не могу в это поверить. Жизнь может измениться в мгновение ока. Берегите то, что у вас есть», - написала она в сторис в Instagram.

Вскоре супермодель поделилась новой информацией: ее питомцев спасли, с ними все в порядке. «От всего сердца благодарю всех пожарных и людей, которые пришли на помощь», - добавила она.

То, что осталось после пожара от роскошного особняка Кары Делевинь. Фото: Jae C. Hong/AP