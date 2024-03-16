СМОТРИТЕ ⟩ Раймонд Кальюлайд похвастался новой татуировкой

Политик Раймонд Кальюлайд любит татуировки. В четверг, 14 марта, он поделился в соцсетях Instagram и X фотографией очередного похода к тату-мастеру. На этот раз политик набил на руке забавного динозавра.

Ранее Кальюлайд набивал на руке обезьян, медвежонка и голубя мира. «Голуби мира символизируют как внутренний покой, так и желание, чтобы мир вокруг нас был более мирным и гармоничным», - сказал политик в интервью Elu24.

Раймонд Кальюлайд - брат Керсти Кальюлайд.

В 2017 году журнал Pulss назвал Раймонда Кальюлайд таллиннцем года.

В конце января политик объявил, что выставляет на продажу свою квартиру в столице. «Я продаю трехкомнатную квартиру в очень хорошем месте в центре города. Это очень ухоженный, уютный дом, в который при желании можно сразу же въехать», - говорится в объявлении. Для семьи Кальюлайда квартира просто стала слишком маленькой. Ее цена - 234 000 евро, а ознакомиться с объявлением можно ЗДЕСЬ.