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«Ты что, какой-то коммунист?» Повышение окладов госслужащих взбудоражило соцсети

Хевели Туйск
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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Tairo Lutter

В пятницу стало известно, что с апреля вступит в силу новый индекс заработной платы для высших государственных служащих, который повлечет за собой повышение окладов в том числе президента и премьер-министра почти на десять процентов. Эта новость вызвала бурные обсуждения в Сети.

С 1 апреля внедряется новый индекс заработной платы высших государственных служащих, что благодаря принятым осенью мерам жесткой экономии приведет к увеличению заработной платы большинства из них вдвое меньше, чем предусматривал ранее действовавший закон.

В результате изменения законодательства в этом году в разной степени вырастут должностные зарплаты высших государственных служащих. Рост заработной платы большинства высших госслужащих в этом году сохранится на уровне 5,3 процента, подтвердили в Министерстве финансов. Однако зарплата президента Алара Кариса, председателя Рийгикогу и Государственного суда вырастет с 8318 евро до 9199,92 , то есть почти на 10 процентов.

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