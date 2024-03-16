«Ты что, какой-то коммунист?» Повышение окладов госслужащих взбудоражило соцсети

С 1 апреля внедряется новый индекс заработной платы высших государственных служащих, что благодаря принятым осенью мерам жесткой экономии приведет к увеличению заработной платы большинства из них вдвое меньше, чем предусматривал ранее действовавший закон.

В результате изменения законодательства в этом году в разной степени вырастут должностные зарплаты высших государственных служащих. Рост заработной платы большинства высших госслужащих в этом году сохранится на уровне 5,3 процента, подтвердили в Министерстве финансов. Однако зарплата президента Алара Кариса, председателя Рийгикогу и Государственного суда вырастет с 8318 евро до 9199,92 , то есть почти на 10 процентов.