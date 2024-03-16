В пятницу стало известно, что с апреля вступит в силу новый индекс заработной платы для высших государственных служащих, который повлечет за собой повышение окладов в том числе президента и премьер-министра почти на десять процентов. Эта новость вызвала бурные обсуждения в Сети.
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«Ты что, какой-то коммунист?» Повышение окладов госслужащих взбудоражило соцсети
С 1 апреля внедряется новый индекс заработной платы высших государственных служащих, что благодаря принятым осенью мерам жесткой экономии приведет к увеличению заработной платы большинства из них вдвое меньше, чем предусматривал ранее действовавший закон.