Вечером 15 марта в Unibet Arena состоялся грандиозный концерт в честь 75-летия Иво Линна. На мероприятии присутствовали президент Алар Карис с супругой и Анне Вески, которая наблюдала за концертом из VIP-зоны, пишет Elu24.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Президент Карис и Анне Вески посетили концерт Иво Линна в честь его 75-летия
Иво Линна отпраздновал свой 75-летний юбилей большим концертом 15 марта на сцене Unibet Arena, чтобы отдать дань уважения всем жителям Эстонии, которые оставались с ним на протяжении всех этих лет.