ГАЛЕРЕЯ ⟩ Президент Карис и Анне Вески посетили концерт Иво Линна в честь его 75-летия

Иво Линна отпраздновал свой 75-летний юбилей большим концертом 15 марта на сцене Unibet Arena, чтобы отдать дань уважения всем жителям Эстонии, которые оставались с ним на протяжении всех этих лет.

Иво Линна родился в Курессааре и впервые предстал перед публикой в 17 лет в составе ансамбля Müstikud, где он играл на гитаре. С тех пор жизнь его не раз приводила на сцену.