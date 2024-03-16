«Туалетная бумага подходит для любого праздника - после или до!» - пишет один из пользователей в Facebook, говоря о новой рекламе Lidl. Об этом сообщает Elu24.
Для подписчиков
СМОТРИТЕ ⟩ Пасхальная реклама Lidl на улицах Таллинна вызвала жаркую дискуссию в соцсетях
«Рекламировать туалетную бумагу с Пасхой - это как игра в шахматы, в которой заранее продумывают несколько ходов», - пишет один из жителей в группе Facebook Meedia- ja reklaamipärleid meilt ja mujalt. В частности, его внимание привлекла реклама кампании Lidl Võrratud lihavõtted (Изумительная Пасха) на одной из столичных улиц.