Принц Уильям публично подколол Кейт Миддлтон после скандала с отретушированными снимками

Реакция принца Уильяма на конфуз супруги вызывает у общественности вопросы. Еще слабая Кейт Миддлтон, два месяца назад перенесшая операцию, взяла на себя ответственность за шум вокруг плохо отретушированных снимков. Будущий монарх тем временем выбрал позицию отмалчиваться, за что отхватил критики от колумнистов таблоидов и королевских экспертов. Более того, Уильям публично высмеял «креативные способности» жены - судя по всему, сам того не понимая, сообщает People.