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Принц Уильям публично подколол Кейт Миддлтон после скандала с отретушированными снимками

Limon.ee
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Принц Уильям.
Принц Уильям. Фото: Arthur Edwards/via REUTERS

Реакция принца Уильяма на конфуз супруги вызывает у общественности вопросы. Еще слабая Кейт Миддлтон, два месяца назад перенесшая операцию, взяла на себя ответственность за шум вокруг плохо отретушированных снимков. Будущий монарх тем временем выбрал позицию отмалчиваться, за что отхватил критики от колумнистов таблоидов и королевских экспертов. Более того, Уильям публично высмеял «креативные способности» жены - судя по всему, сам того не понимая, сообщает People.

Накануне принц Уэльский посетил открытие молодежного благотворительного центра в Западном Лондоне, где вместе с детьми украшал печенье. Оправдывая отсутствие творческой жилки, принц выдал: «Моя жена очень креативная. Даже мои наследники креативнее меня».

Судя по лицу Уильяма, тогда он еще понял, как его якобы самоирония звучит в контексте скандала, который не утихает уже несколько дней и, более того, только разжигает сомнения в том, что у Кейт все в порядке.

В Сети будущего короля уже успели назвать «глупым» и «недальновидным», а эксперты с ужасом наблюдают за тем, как успешно Уильям закапывает свою репутацию перед тем, как занять престол.

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