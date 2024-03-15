ФОТО ⟩ МакSим высказалась о приостановке ее концертной деятельности

В Instagram она отметила, что СМИ также пишут будто она будет выступать «только на корпоративах и только под фонограмму».

«Люди, которые хотя бы минимально следят за моей карьерой, могут заметить, что я всегда выступаю с живым коллективом музыкантов и по некоторым видео в интернете можно заметить, что пою я в живую даже когда лучше было бы фонограмму включить. Не знаю, откуда моя »любимая« желтая пресса подхватила эту ерунду, но хочу в очередной раз отметить, что все официальные новости и заявления я делаю на своих верифицированный страницах в социальных сетях и в интервью», – написала артистка.

Однако она отметила, что планирует все же сократить количество выступлений.

«Как раз недавно я сказала, что концертная деятельность будет, но ставить такое количество мероприятий, как это было раньше, на износ, я больше не буду. Не теряемся, скоро много новостей и сюрпризов!» – резюмировала певица.