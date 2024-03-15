ЗАЦЕНИМ?! ⟩ Аутлет премиум-класса открылся в крупном торговом центре Таллинна

Магазин Ohoo Outlet в Т1 занимает площадь более 500 квадратных метров и предлагает более 10 000 брендовых товаров.

«Ohoo Outlet – постоянно развивающаяся сеть магазинов, которая предоставляет на эстонском рынке одежды возможность приобрести продукцию скандинавских брендов премиум-класса, а также качественную повседневную одежду со скидками до 70%. Мы предлагаем одежду более чем ста брендов», - сказала руководитель магазина Ану Таммеорг.

Первый Ohoo Outlet открылся в 2017 году в Тарту. Помимо центра Т1, у торговой сети есть еще по два магазина в Таллинне и Тарту, а также один в Элва.

Ohoo Outlet принадлежит основанному в 1998 году совместному немецко-эстонскому предприятию OÜ Kaubapall, которое занимается оптовой и розничной продажей одежды в Эстонии и в соседних странах.