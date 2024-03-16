Отличный плодотворный день. Не все складывается так, как планировалось. Неожиданные события часто наталкивают на интересные мысли или помогают по-иному взглянуть на привычные вещи. Некоторые люди сегодня примут решения, с которых начнутся большие перемены в жизни, пишет Dvorec.
ГОРОСКОП НА 16 МАРТА ⟩ Овны – легко добьются успеха, Весы – восстановят новые связи, а Рыбы – вероятны приятные известия
Хорошо начинать учебу. Новое занятие окажется увлекательным, захочется разобраться в сложных вещах. То, что вызывает интерес сейчас, еще долго не наскучит. Вероятны приятные знакомства. У многих появляются единомышленники, союзники и друзья. Не исключено и начало романтических историй.
Овен
Легко добиться успеха. Беритесь за дела пораньше: утром вам будет сопутствовать удача, есть шанс, что вы быстрее получите нужный результат. Позже могут возникнуть небольшие разногласия; вскоре они забудутся, но на какое-то время настроение может быть испорчено. Вечер порадует многих Овнов. Это то самое время, когда могут сбыться давние желания представителей знака. Если вы поведете себя правильно, заметно улучшатся отношения с людьми, которые вам дороги. Прислушайтесь к интуиции: именно она подсказывает, как лучше действовать.
Телец
Благоприятный день для решения важных вопросов, особенно тех, что связаны с деньгами или имуществом. Ваша интуиция очень остра, стоит прислушаться к ее подсказкам. Едва ли кто-то сможет сбить вас с толку, заставить отказаться от осуществления задуманного. Вы часто пропускаете советы мимо ушей, и правильно делаете: лучше доверять собственному опыту и здравому смыслу. Вечер подходит для общения с близкими, обсуждения семейных дел. Не исключено, что вы поймете, как решить проблемы, в последнее время тревожившие всех.
Близнецы
Не все дается легко, но день не принесет трудностей, которые заставили бы вас пасть духом или отказаться от задуманного. Могут неожиданно меняться планы, некоторым Близнецам придется отложить встречи, которых они давно ждали, отказаться от посещения развлекательных мероприятий. Но вы сохраняете оптимизм, и правильно делаете. Ситуация постепенно меняется к лучшему, вторая половина дня будет гораздо удачнее первой. Вечер наверняка порадует хорошими новостями, в том числе такими, на которые вы и рассчитывать не могли.
Рак
День складывается хорошо, нет причин для переживаний и волнений. Вам во многом везет. Воспользуйтесь поддержкой звезд, чтобы реализовать смелые начинания, постараться воплотить в жизнь те планы, которые вы считаете особенно интересными. Наступил подходящий момент для того, чтобы сосредоточиться на том, что прежде не получалось. Сейчас результаты будут просто блестящими! Легко будет получить поддержку, многие готовы встать на вашу сторону. Некоторых Раков ждут неожиданные денежные поступления, ценные подарки.
Лев
Удачный день. Он дает шанс осуществить то, что было задумано давным-давно. Вы не боитесь трудностей, находите способ преодолеть любые преграды. Часто ваши знания и опыт оказываются полезны окружающим. Будет много интересных разговоров. Не исключено, что кто-то из знакомых поделится отличными идеями, которые вы захотите немедленно воплотить в жизнь. Заметно влияние позитивных тенденций в сфере личных отношений. Вы найдете общий язык с теми, с кем прежде много спорили. Останутся в прошлом семейные разногласия.
Дева
В начале дня важно воздерживаться от необдуманных слов и поступков. Это время определенно не подходит для того, чтобы идти на поводу у эмоций, действовать сгоряча. Хорошо продуманные действия позволяют достичь нужного результата. Позже наступит более спокойное и благоприятное время. Оно отлично подходит для того, чтобы проявлять инициативу и в делах, и в личных отношениях. Будет возможность обсудить с близкими какие-то важные вопросы, поговорить о том, что важно для каждого. Легко достичь компромисса, договориться о совместных действиях.
Весы
Благоприятный день для начала деловых отношений и восстановления старых связей. Вы хорошо понимаете, чего хотят окружающие, и многим помогаете в достижении целей. Не исключены предложения о сотрудничестве; постарайтесь получить как можно больше информации, прежде чем давать определенный ответ. Вероятны небольшие денежные поступления, часто – из неожиданных источников. Не спешите тратить полученное. Умение противостоять соблазнам и не покупать все, что почему-то понравилось, сегодня вам очень пригодится.
Скорпион
Будьте осторожны в начале дня. Легко что-то упустить из виду, допустить ошибки. Некоторые Скорпионы доверяют чужим советам больше, чем собственному здравому смыслу, и сами создают себе трудности. К счастью, со временем влияние негативных тенденций снижается. Открываются новые возможности. Будет шанс достичь того, о чем вы давно мечтали. Тут важно не растеряться, вовремя начать действовать. Старайтесь прислушиваться к тем, кто вдохновляет вас, помогает настроиться на оптимистический лад.
Стрелец
Благоприятный день для учебы, сбора и анализа информации. Вы очень наблюдательны, часто замечаете то, на что другие не обратили внимания. Именно это помогает и найти кратчайший путь к цели, и избежать ошибок. Многим вашим начинаниям сопутствует удача, но важно не тратить время на пустяки, не отвлекаться. Не всегда легко найти общий язык с окружающими, порой нужно время, чтобы договориться о совместных действиях, достичь компромисса. Но вы не теряете самообладания, стараетесь ни с кем не ссориться – и это получается.
Козерог
В начале дня возможны какие-то неприятные моменты, но особенно переживать из-за них не стоит. Скоро ситуация изменится к лучшему, появится возможность осуществить старые планы и взяться за новое интересное дело. Очень кстати окажется информация, полученная совсем недавно. Благодаря ей вы оставите соперников далеко позади. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. День подходит для покупок. Можно выбирать что-то для себя или близких; в любом случае приобретения долго будут радовать.
Водолей
Начало дня может быть непростым. Чаще обычного возникают разногласия, иногда пустяковые споры перерастают во что-то более серьезное. Старайтесь сохранять самообладание, так у вас будет шанс разрядить обстановку, не допустить конфликта. Многих Водолеев выручает чувство юмора; благодаря ему удается поднять настроение всем. Вторая половина дня будет спокойной и благоприятной. Она подходит для новых начинаний, дает шанс добиться успеха в каком-то важном деле. Легко будет договориться о совместных действиях даже с теми, с кем вы прежде спорили.
Рыбы
Не нервничайте. Это не самый простой день, но назвать его безнадежно плохим все же нельзя. Что-то не получилось? Не беда, чуть позже вы вернетесь к этому делу, и уж тогда наверняка с ним справитесь. Появляется много идей, которые кажутся интересными. Но не все можно реализовать сразу. Лучше начинать с самого простого – первые успехи вдохновят вас, легко будет двигаться дальше. Вероятны приятные известия от дальних родственников или знакомых, которых вы давно не видели. Вечер – отличное время для того, чтобы попытаться восстановить какие-то старые связи.