ГОРОСКОП НА 16 МАРТА ⟩ Овны – легко добьются успеха, Весы – восстановят новые связи, а Рыбы – вероятны приятные известия

Хорошо начинать учебу. Новое занятие окажется увлекательным, захочется разобраться в сложных вещах. То, что вызывает интерес сейчас, еще долго не наскучит. Вероятны приятные знакомства. У многих появляются единомышленники, союзники и друзья. Не исключено и начало романтических историй.

Овен

Легко добиться успеха. Беритесь за дела пораньше: утром вам будет сопутствовать удача, есть шанс, что вы быстрее получите нужный результат. Позже могут возникнуть небольшие разногласия; вскоре они забудутся, но на какое-то время настроение может быть испорчено. Вечер порадует многих Овнов. Это то самое время, когда могут сбыться давние желания представителей знака. Если вы поведете себя правильно, заметно улучшатся отношения с людьми, которые вам дороги. Прислушайтесь к интуиции: именно она подсказывает, как лучше действовать.

Телец

Благоприятный день для решения важных вопросов, особенно тех, что связаны с деньгами или имуществом. Ваша интуиция очень остра, стоит прислушаться к ее подсказкам. Едва ли кто-то сможет сбить вас с толку, заставить отказаться от осуществления задуманного. Вы часто пропускаете советы мимо ушей, и правильно делаете: лучше доверять собственному опыту и здравому смыслу. Вечер подходит для общения с близкими, обсуждения семейных дел. Не исключено, что вы поймете, как решить проблемы, в последнее время тревожившие всех.

Близнецы