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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Хайди Клум произвела фурор платьем с вырезами на животе и бедрах

Limon.ee
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Хайди Клум.
Хайди Клум. Фото: Tinseltown / Shutterstock

Супермодель и телеведущая Хайди Клум появилась среди гостей ежегодной вечеринки Vanity Fair, которая уже традиционно состоялась после церемонии «Оскар», пишет TSN.

В этот раз звезда произвела впечатление нарядом, поскольку надела платье от Harris Reed из осенней коллекции 2023 года. Это было роскошное и сексуальное платье золотого оттенка, полностью состоящее из складок и драпировок.

У наряды были вырезы на животе и бедрах, которые подчеркивали фигуру и делали платье более интересным. Также у него был высокий разрез на юбке, открывающий ноги.

К платью Хайди подобрала соответствующие аксессуары - золотой клатч-коробку, золотые босоножки, огромные серьги с звездами и несколько золотых колец. Макияж у нее был в золотых и коричневых оттенках, а волосы ей уложили стилисты в трендовую мокрую прическу.

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