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ДО СЛЕЗ ⟩ Смотрите, как Таллиннский приют для кошек отметил день рождения

Limon.ee
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15 марта приют для кошек отмечает день рождения. Пушистым мордочкам исполнилось 17 лет! Гости умилялись милым комочкам счасться, аж слезы наворачивались – так и хотелось их всех забрать к себе домой. Смотрите галерею!

Для котиков день рождения приюта – как собственный, ведь их настоящие даты рождения приюту неизвестны, поэтому этот день для них особенно важен. Пушистые друзья отметили это событие вместе с гостями и устроили по-настоящему веселую вечеринку. Смотрите галерею!

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