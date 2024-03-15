ДО СЛЕЗ ⟩ Смотрите, как Таллиннский приют для кошек отметил день рождения

Для котиков день рождения приюта – как собственный, ведь их настоящие даты рождения приюту неизвестны, поэтому этот день для них особенно важен. Пушистые друзья отметили это событие вместе с гостями и устроили по-настоящему веселую вечеринку. Смотрите галерею!