Певица Биргит Саррап уехала в отпуск вместе с семьей. Вместе они наслаждаются приятным отдыхом в Таиланде, где также с супругом отмечают девять лет совместной жизни, пишет Elu24.
ФОТО ⟩ Эстонская певица вместе с семьей улетела отдыхать в теплый Таиланд
«Счастливая жена, счастливая жизнь», – пишет Биргит Саррап, которая вместе с мужем и детьми находится на семейном отдыхе в Таиланде.
Вторую подборку фотографий певица дополнила ключевым словом «Tai 2024».
Стоит отметить, что Биргит (девичья фамилия Ыйгемеэль) и Индрек Саррап поженились в Таиланде 15 марта 2015 года.
У пары есть сын Симеон 2013 года рождения и дочь Хелин 2016 года рождения.