«Кошка-оборотень»: никто не хочет забирать домой редкое животное из-за внешности

Очень редкая «кошка-оборотень», выглядящая так устрашающе, что никто не хочет ее забрать к себе домой. Об этом пишет Daily Star.

Ферн, кошка породы ликой (Lykoi), была отдана в центр защиты котов в Уоррингтоне, Чешир (Англия), после того, как ее предыдущий хозяин умер. Теперь животное ищет новый дом.

«Кошка-оборотень» по кличке Ферн считается одной из всего двухсот в мире, и ей нужен кто-то, кто будет о ней заботиться. Домашнее животное, которое является одним из немногих породы Lykoi, было взято в организацию Cats Protection, потому что его предыдущий хозяин был вынужден уйти на покой.

Издание отмечает, что этих кошек называют «кошками-оборотнями», потому что они покрыты странной смесью бесшерстных и волосатых кусочков, а шерсть вздымается, как у оборотня, когда ока сидит в определенных позах.

Линдси Керр, управляющая центром по уходу за животными, просит всех, кто считает, что сможет полюбить эту «милую», но непохожую на других кошку, откликнуться на ее предложение.

«Ферн будет счастлива в спокойном доме, где нет других домашних животных и детей. К сожалению, к ней пока мало кто проявляет интерес, а ведь она действительно милая девочка. В центре ей было очень тяжело, поэтому она живет у одной из наших патронажных сестер, где она действительно вылезла из своей скорлупы. Ферн ищет спокойный дом, так как поначалу она довольно настороженная. Когда она только приехала, ее лечили от ушной инфекции, но после лечения все прошло, и у нее есть небольшая киста на голове, но ветеринар сказал, что это не вызывает беспокойства. Я думаю, она станет прекрасным компаньоном для того, кто ищет уникальную кошку», - поделилась Линдси.

С момента публикации сообщения о Ферн на странице организации в Facebook, пост был наводнен эмодзи с сердечками и комментариями пользователей «Я люблю ее».