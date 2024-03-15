Пт, 15.03.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Музыканты изменили текст песни, которая будет представлена на Евровидение от Эстонии

Limon.ee
Copy
Финал Eesti Laul 2024.
Финал Eesti Laul 2024. Фото: Martin Pedaja

В песне, которая победила в конкурсе Eesti Laul «(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi» были внесены изменения и теперь ее можно исполнять на сцене Евровидения.

В начале марта музыканты групп 5MIINUSE и Puuluub Пяэвакоер и Рамо Тедер приняли участие в программе Telehommik на Kanal 2, где сделали завяление о том, что из их текста песни «Telehommik», kus rääkisid, et nende euroloo «(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi» следует убрать упоминание о картофельных чипсах Lay's.

Несколько дней назад рэпер Ланселот из 5MIINUS объявил в программе Postimees «Mis uudist?», что вместо чипс они упомянут тару, которую можно сдать.

Ланселот добавил, что это лучше подойдет, поскольку эта версия соответствует таблице IPA, о которой позже идет речь в тексте песни. Рэпер пошутил, что, поскольку теперь в песне упоминаются бутылки, которые модно сдать в пунки приема тары, это модно отнести к заботе об окружающей среде.

Смотри видео:

Также послушайте адаптированный текст:

Конкурс песни Евровидение пройдет в Мальмё, Швеция. Полуфиналы пройдут 7 и 9 мая, а гранд-финал – 11 мая. Эстония выйдет на сцену во втором полуфинале как 10-я страна.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх