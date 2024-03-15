Музыканты изменили текст песни, которая будет представлена на Евровидение от Эстонии

В начале марта музыканты групп 5MIINUSE и Puuluub Пяэвакоер и Рамо Тедер приняли участие в программе Telehommik на Kanal 2, где сделали завяление о том, что из их текста песни «Telehommik», kus rääkisid, et nende euroloo «(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi» следует убрать упоминание о картофельных чипсах Lay's.

Несколько дней назад рэпер Ланселот из 5MIINUS объявил в программе Postimees «Mis uudist?», что вместо чипс они упомянут тару, которую можно сдать.

Ланселот добавил, что это лучше подойдет, поскольку эта версия соответствует таблице IPA, о которой позже идет речь в тексте песни. Рэпер пошутил, что, поскольку теперь в песне упоминаются бутылки, которые модно сдать в пунки приема тары, это модно отнести к заботе об окружающей среде.

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Конкурс песни Евровидение пройдет в Мальмё, Швеция. Полуфиналы пройдут 7 и 9 мая, а гранд-финал – 11 мая. Эстония выйдет на сцену во втором полуфинале как 10-я страна.