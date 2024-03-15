Паром Tallink неожиданно был классифицирован в соцсетях как детское порно

Руководитель по коммуникациям Tallink Silja Марика Нёйд впервые услышала об этом от Helsingin Sanomat и не смогла дать точного ответа, как и почему название судна Megastar было заблокировано.

Однако запрет касается только корабля Megastar, а не других кораблей Tallink или аккаунтов компании в социальных сетях. По словам Нёйда, компания обратилась к Meta, владеющей Instagram и Facebook, за разъяснениями по этому поводу, но ответа пока не получила.

Знакомая с алгоритмами социальных сетей, Салла-Маария Лааксонен из Центра исследований потребителей Хельсинкского университета, считает, что слово «Megastar», вероятно, вошло в список слов, связанных с насилием над детьми, благодаря сообщениям пользователей.

По мнению Лааксонен, пример Tallink Megastar хорошо иллюстрирует, как компании и пользователи зависят от крупных социальных сетей, но имеют лишь несколько способов влиять на алгоритмы.

Some | Tallink Megastar luokiteltiin yllättäen lapsipornoksi sosiaalisessa mediassa – Tästä on kyse https://t.co/vWLyYl7TMP — Helsingin Sanomat (@hsfi) March 15, 2024

По словам Лааксонен, метасервисы используют автоматическую фильтрацию контента, но они не очень хорошо понимают различные контексты и языковые регионы.