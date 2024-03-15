Певица МакSим взяла паузу в карьере

Ценник за выступление стал прилично ниже. Если раньше исполнительница хита «Знаешь ли ты» получала за корпоратив 4,5 миллиона рублей, то сейчас будет довольствоваться 3 миллионами, пишет Mash.

Все это из-за последствий лечения от алкогольной зависимости. Год назад, напомним, артистка сорвала гастроли. В городах на юге России она выходила на сцену в нетрезвом состоянии. Звезда долго скрывала, что же с ней происходит и лишь летом призналась – это завимость. Тогда ее поддержали многие коллеги по цеху, в том числе Дима Билан.