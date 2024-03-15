Певица МакSим решила приостановить карьеру. Это значит, что больших гастрольных туров пока не будет. Но от корпоративов она не отказывается. Правда, есть нюанс. Петь на частных вечеринках Марина будет только под фонограму, пишет Womanhit.
Певица МакSим взяла паузу в карьере
Ценник за выступление стал прилично ниже. Если раньше исполнительница хита «Знаешь ли ты» получала за корпоратив 4,5 миллиона рублей, то сейчас будет довольствоваться 3 миллионами, пишет Mash.
Все это из-за последствий лечения от алкогольной зависимости. Год назад, напомним, артистка сорвала гастроли. В городах на юге России она выходила на сцену в нетрезвом состоянии. Звезда долго скрывала, что же с ней происходит и лишь летом призналась – это завимость. Тогда ее поддержали многие коллеги по цеху, в том числе Дима Билан.