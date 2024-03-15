ФОТО ⟩ Новый слух в королевской семье: принца Уильяма подозревают в измене

Леди Роуз Хэнбери, маркиза Чолмондели давно числится в близком кругу принца и принцессы Уэльских и является другом семьи, однако её уже не раз подозревали в романе с принцем Уильямом. В 2019 году Кейт Миддлтон даже серьёзно поругалась с ней и перестала общаться – СМИ тогда писали, что Кейт овладела ревность. Сама Роуз Хэнбери уже 15 лет замужем за Дэвидом Джорджем Филиппом, однако, по слухам, этот брак нельзя назвать счастливым, пишет Spletnik.

Как рассуждают в сети, именно роман Уильяма на стороне мог стать причиной того, что Кейт перестала появляться на публике – якобы Кейт не смогла вынести измены. Тем более что, по слухам, любовница родила от принца ребёнка, что окончательно «добило» Кейт. Напомним, у Кейт и Уильяма трое детей: Джордж, Шарлотта и Луи.

Кейт Миддлтон не появлялась на публике с Рождества. Официальная причина – операция на брюшной полости, но многие в это уже не верят. В сети обсуждают разные версии того, что с ней произошло: от тяжёлой болезни до смерти. Пока одной из самых популярных теорий является версия, что Кейт перенесла операцию по удалению матки и долго восстанавливается после неё. По другим слухам, она сделала антирефлюксную терапию из-за тяжёлых беременностей.

Свежая фотография Кейт, обнародованная на День матери и призванная развеять слухи, лишь подлила масла в огонь: фото оказалось отфотошопленным. На кадрах папарацци принцесса Уэльская тоже неузнаваема – настолько, что многие принимают её за двойника.

В истории оказались замешаны даже главные оппоненты принца и принцессы Уэльских: принц Гарри и Меган Маркл. В таблоидах появилось высказывание, якобы сделанное герцогами Сассекскими, что Меган Маркл якобы никогда не допустила бы такой промах (с неудачным фотошопом). Позже представители пары заявили, что не комментировали ситуацию, а эти слова исходили не от них.