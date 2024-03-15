ГАЛЕРЕЯ ⟩ «Как это, б***ь, возможно?!» В Таллинне выступила группа «Каста»

В клубе CatHouse выступила группа «Каста», которая живо раскачала фанатов и поклонников рэпа. Участники группы Влади, Хамиль, Шым и Змей зажигали зал своими хитами, написанными еще в нулевых.

Группа «Каста» в Таллинне. Фото: Константин Седнев

«Запрещенная в путинской России группа "Каста" приветствует вас», – с этими словами ростовские парни начали концерт.

Первая песня «Выходи гулять» прозвучала со сцены из альбома «Об изъяне понятно». Далее Шым прочел стихотворение, а после группа исполнила пару песен, в которых они активно выражали свою антипутинскую и антивоенную позицию.

Группа «Каста» в Таллинне. Фото: Константин Седнев

«Как это, б***ь, возможно?!» и «Спасибо всем, кто не стал гадом в годы неправды», – звучало в строчках песен.

За спинами ребят находился диджейский стол, а на стене были экраны, которые показывали кадры из их клипов.

Группа «Каста» в Таллинне. Фото: Константин Седнев

«Мы прокляли путинскую власть и мы солидарны с Украиной!» – говорила группа залу.

24 февраля 2022 года «Каста» высказалась против российской агрессии, а в августе группа попала в «список запрещенных артистов». Покинув Россию, участники коллектива проживают далеко за пределами своей родины. Однако они продолжают давать аншлаговые концерты везде, где их готовы услышать.

В клубе была публика разных возрастов – от взрослых, до подростков. Были и те, кто уже с раннего возраста прививает своему ребенку искусство речитатива. Да-да, дети с родителями тоже были!

Группа «Каста» в Таллинне. Фото: Константин Седнев

В 10-е годы «Каста» приобрела статус живых легенд русского рэпа и давала огромное количество выступлений по стране, участвуя в куче разнообразных проектов.

Сегодня же на сцене выступали «солидные дяди» с духом и энергией, как у двадцатилетних парней. Участники группы не просто читали рэп, а отыгрывали каждую песню, как мини-спектакль.

А вы были на концерте? Делитесь впечатлениями!