Эстонский телепродюсер рассказал о неприятном сюрпризе, который ждал его во время полета

«Я летел в Абу-Даби ночью. Эстонские друзья, живущие там, заказали всякую вкусную еду. Ну, черный хлеб, сыр, копченая колбаса, ну и еще кое-что», - рассказал он, описывая, как накупил сумку всякой всячины, и отправился в путь через стамбульский аэропорт.

Поначалу все шло хорошо, но в самолете, летевшем в Абу-Даби, Лийв вдруг почувствовала «легкий запах». «Что-то очень знакомое. Запах усиливался, и мой нос определил, что он исходит из моей собственной сумки под креслом. Я просунул руку. О да. Вакуумные пакеты разошлись», - он обнаружил, что килька начала протекать.

«И люди, сидевшие в хвосте самолета, могли в течение нескольких часов наслаждаться тем, как пахнет дом каждого настоящего эстонца 24 февраля», - сказал он.

«Хорошо, что это был не сюрстремминг!», - пошутил кто-то в комментариях. Сюрстрёмминг - это шведская традиционная деликатесная рыба, известная своим сильным запахом. Этот продукт производится путем брожения соленой сельди в бочках.