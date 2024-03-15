«Почему бы и нет»: 70-летняя женщина рушит возрастные стереотипы молодежными образами

Фраза о том, что возраст - всего лишь цифра, приобретает новое значение при взгляде на 70-летнюю Фэй Браун, которая тщательно следит за собой и своим стилем. Об этом пишет Mirror.

Гламурная женщина, несмотря на свой возраст, достаточно активная в социальных сетях и регулярно демонстрирует пользователям, как можно хорошо выглядеть на восьмом десятке.

Фэй Браун никогда не сдерживает себя при выборе образов. Это могут быть откровенные наряды, обтягивающая одежда и даже кожаные брюки. В такой способ она самовыражается и удивляет людей. Сама 70-летняя женщина убеждена, что чем старше она становится, тем лучше выглядит.

Модельер из австралийского Мельбурна даже признается, люди часто принимают ее за женщину, которая вдвое моложе своих лет.

«70 - это новые 50», - говорит о себе Фэй Браун, надевая короткие кожаные шорты, черную майку и длинную накидку белого цвета. Свой образ она дополнила золотыми аксессуарами, после чего опубликовала снятый ролик в социальной сети TikTok.

В своих роликах женщина часто признается, что ей нравится расширять границы. К примеру, кожаные брюки она может надеть для того, чтобы подчеркнуть свою фигуру и просто потому что, впереди «хороший день».

«Я могу, так почему бы и нет», - говорит женщина.

Пользователи сети в восторге от роликов 70-летней Фэй Браун, которые посвящены стилю. Они рады, что несмотря на возраст люди продолжают экспериментировать и пробовать что-то новое, не думая о чьем-то мнении.

На вопрос о секрете молодости женщина ответила, что занимается спортом дважды в неделю и следует всем полезным правилам.